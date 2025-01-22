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«Хаас» будет использовать шасси 2024 года в новом сезоне

«Хаас» будет использовать шасси 2024 года в новом сезоне
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Технический директор «Хааса» Андреа Де Зордо сообщил, что американская команда будет использовать прошлогоднее шасси в 2025 году.

«Другие команды пойдут по похожему пути я буду удивлён, если они этого не сделают. Задача на сезон-2026 крайне велика, так что нами нужно сэкономить на много не только финансово, но и с точки зрения собственных ресурсов», — приводит слова Де Зордо Formula Passion.

Напомним, в новом сезоне пилотами американской команды будут Эстебан Окон и Оливер Берман.

Ранее стало известно, что коллектив проведёт обкатку новой машины за два дня до общей презентации машин нового сезона, которая состоится 18 февраля в Великобритании. Обкатка пройдёт на автодроме в Сильверстоуне.

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