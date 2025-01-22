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«Знакомство». «Феррари» показала подборку фото с прибытия Хэмилтона на базу команды

«Знакомство». «Феррари» показала подборку фото с прибытия Хэмилтона на базу команды
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Пресс-служба итальянской команды Формулы-1 «Феррари» показала, как семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл на базу «Скудерии». Британский гонщик будет представлять «Феррари» начиная со следующего сезона Формулы-1.

«Знакомство с базой «Феррари», — говорится в сообщении команды.

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Фото: Scuderia Ferrari HP

Ранее сообщалось, что на базе итальянской команды Хэмилтон принял участие в изготовлении гоночного кресла, а затем осмотрел рулевое колесо, расположение кнопок и переключателей, на котором оно должно было быть изменено в соответствии с его пожеланиями. После этого британец посетил симулятор, на котором протестировал рулевое колесо.

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