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Мазепин: профессиональную автокарьеру завершил, все мои выезды сейчас — это хобби

Мазепин: профессиональную автокарьеру завершил, все мои выезды сейчас — это хобби
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Российский гонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в Формуле-1, признался, что в настоящий момент все его выезды на трассу являются хобби. Мазепин подчеркнул, что профессиональную карьеру в автоспорте уже завершил. Никите сейчас 25 лет.

«В связи с тем, что я свою профессиональную автокарьеру завершил, все мои выезды сейчас — это хобби, которое приносит удовлетворение с точки зрения спортивных результатов, интересности медийного плана, с точки зрения грандиозности мероприятий. Ну и, конечно же, в моём возрасте, проведя около 20 лет в профессиональном автоспорте, ездить бесплатно тоже уже не хочется. Поэтому, когда все эти три компонента сходятся, вы меня видите в каких-то амплуа на трассе. Так я выступал на Moscow Raceway в «туринге», так я выступил в Дубае, так я буду, наверное, выступать ещё какое-то количество лет», — приводит слова Мазепина Autosport.com.ru.

Недавно Мазепин принимал участие в гонке «24 часа Дубая» 24H Series, но до финиша добраться не сумел. Вместе с Никитой в состав экипажа входили Евгений Киреев, Роман Русинов и Харрисон Ньюи, сын легендарного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Ранее стало известно, что Мазепин и Роман Русинов примут участие в гонке под Можайском.

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