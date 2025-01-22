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Льюис Хэмилтон представил новый дизайн шлема после перехода в «Феррари»

Льюис Хэмилтон представил новый дизайн шлема после перехода в «Феррари»
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Британский гонщик показал новый дизайн шлема. С этого года Льюис будет представлять итальянскую команду «Феррари».

«Жёлтый», — подписал фотографию Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

В завершившемся сезоне Формулы-1, в котором Хэмилтон выступал за «Мерседес», он занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка. Его товарищ по команде Джордж Расселл был шестым (245). Чемпионом стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

Ранее Льюис побывал на базе «Феррари», а сегодня, 22 января, впервые сядет за руль болида команды.

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