Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон впервые выехал на трассу на болиде «Феррари»

Льюис Хэмилтон впервые выехал на трассу на болиде «Феррари»
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые выехал на трассу на болиде «Феррари». Британец провёл тренировку на трассе «Фьорано» в Италии.

Фото: Getty Image

Фото: Getty Image

Фото: Getty Image

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Напарником британского гонщика в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Хэмилтон посетил базу «Феррари», где поучаствовал в изготовлении гоночного кресла, осмотрел рулевое колесо, а также посетил симулятор.

Материалы по теме
Стало известно, чем занимался Льюис Хэмилтон в свой первый день на базе «Феррари»

Первый день семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари»

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android