Льюис Хэмилтон впервые выехал на трассу на болиде «Феррари»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон впервые выехал на трассу на болиде «Феррари». Британец провёл тренировку на трассе «Фьорано» в Италии.

Фото: Getty Image

Фото: Getty Image

Фото: Getty Image

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Напарником британского гонщика в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

Ранее Хэмилтон посетил базу «Феррари», где поучаствовал в изготовлении гоночного кресла, осмотрел рулевое колесо, а также посетил симулятор.

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