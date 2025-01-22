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Алонсо категорично высказался о шансах «Астон Мартин» на титул в следующем сезоне Ф-1

Алонсо категорично высказался о шансах «Астон Мартин» на титул в следующем сезоне Ф-1
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил уверенность, что в следующем сезоне Формулы-1 команда не сможет рассчитывать на титул.

«Победа в 2025 году? Точно нет. Машины будут такими же, как и в прошлом году, и совершить такой большой скачок будет практически невозможно. Надеюсь, результаты будут лучше, чем в 2024-м, но мы не выиграем чемпионат. В регламенте грядут изменения, и Эдриан Ньюи начнёт работать над проектом 2026 года с апреля», — приводит слова Алонсо Sports Mole со ссылкой на DAZN.

Ранее Фернандо признался, что уделяет особенное внимание питанию. В настоящий момент испанцу 43 года.

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