Новая модель LADA получит гоночную версию. Она дебютирует в «Гонке чемпионов»

АвтоВАЗ совместно со заводской командой LADA Sport ROSNEFT подготовил гоночную версию своей новой модели LADA Iskra. Дебют автомобиля состоится 25 января в рамках 27-й «Гонки чемпионов», которая пройдёт на полигоне в Сосновке.

Спортивная LADA Iskra Фото: АвтоВАЗ

Спортивная LADA Iskra подготовлена для ледовых гонок. Машина получила облегчённый кузов и вварной каркас безопасности, специальные амортизаторы и более жёсткие пружины. Кроме того, за счёт применения оригинального коленвала, увеличивающего ход поршня, рабочий объём двигателя увеличен с 1,6 до 1,8 литра. Мощность силовой установки — 173 л. с.

Интерьер спортивной LADA Iskra Фото: АвтоВАЗ

LADA Iskra впервые была представлена в июне 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме. Гражданская версия автомобиля будет доступна в виде седана, универсала и кросс-версии. В базовой комплектации в паре с пятиступенчатой коробкой передач двигатель будет выдавать 90 лошадиных сил, а в более мощных исполнениях — 106.