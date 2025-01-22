Представлено видео дебюта Льюиса Хэмилтона за рулём болида «Феррари»

Появилась видеозапись первого выхода на трассу пилота Льюиса Хэмилтона за рулём автомобиля «Феррари». Ею поделилась пресс-служба «Скудерии». Британец поучаствовал в тренировке на трассе «Фьорано» в Италии.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Напарником британского гонщика в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

20 января 2025 года Хэмилтон прибыл на базу «Феррари», где провёл знакомство с сотрудниками команды. В прошлом сезоне Формулы-1 Льюис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.