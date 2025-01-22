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Отец Серхио Переса высказался о возможном возвращении сына в Формулу-1

Отец Серхио Переса высказался о возможном возвращении сына в Формулу-1
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Антонио Перес Гарибай, отец пилота Серхио Переса, поделился мнением о возможном возвращении сына в «Королевские гонки». В новом сезоне Формулы-1 вместо Серхио боевым пилотом «Ред Булл» будет Лиам Лоусон.

«Он будет ждать в течение шести месяцев. Если представится хорошая возможность, он воспользуется ею.

Вспомните, сколько пилотов Формулы-1 брали творческий отпуск и как возвращались потом. Ники Лауда, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо делали это. Многим гонщикам это удавалось, и они возвращались более сильными. Не сомневаюсь, что Чеко представится хорошая возможность вернуться ещё на несколько лет. Он заслуживает того, чтобы остаться в памяти великим», — приводит слова отца Переса Racingnews365 со ссылкой на Esto.

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