Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Sky Sport передал два слова, выкрикиваемые фанатами «Феррари» при виде Хэмилтона на трассе

Итальянская редакция издания Sky Sport поделилась подробностями о реакции фанатов «Феррари» на появление Льюиса Хэмилтона за рулём болида команды. Ранее британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Как информирует источник, многие поклонники команды, видя Хэмилтона, кричали: «Мама миа!»

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:

Напомним, Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс. Напарником Хэмилтона в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

20 января 2025 года Хэмилтон прибыл на базу «Феррари», где провёл знакомство с сотрудниками команды. В прошлом сезоне Формулы-1 Льюис занял седьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 223 очка.