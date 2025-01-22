Хэмилтон позвонил Феттелю перед официальным переходом в «Феррари» — Corriere della Sera

Британец Льюис Хэмилтон позвонил бывшему пилоту Формулы-1 Себастьяну Феттелю в преддверии первой недели в качестве гонщика «Феррари». Об этом информирует Daily Express со ссылкой на Corriere della Sera. Сообщается, что оба гонщика обменялись впечатлениями, а Феттель во время звонка поддержал британца перед его первыми днями в Маранелло.

Феттель выступал за «Феррари» с 2015 по 2020 год. Хэмилтон перешёл в «Скудерию» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Напарником британского гонщика в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: