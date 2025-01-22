Первое фото Льюиса Хэмилтона в Маранелло установило рекорд по лайкам в Формуле-1

Первое фото британского гонщика Льюиса Хэмилтона на базе «Феррари» в Маранелло установило рекорд по лайкам в социальных сетях в Формуле-1. К настоящему моменту фотография Хэмилтона в классическим чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари, – набрало 5,2 млн лайков. Как отмечает Motorsport, это рекорд по лайкам среди публикаций о Формуле-1.

По числу отметок «нравится» Льюис обогнал своего нового товарища по команде Шарля Леклера. Его фото от 1 сентября 2024 года после победы на Гран-при Италии собрало 4,6 млн лайков.

Фото: motorsport.com/из личного архива Шарля Леклера/из личного архива Льюиса Хэмилтона

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: