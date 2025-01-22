Хельмут Марко уверен, что Ферстаппен победит Хэмилтона даже на посредственном болиде

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что нидерландский пилот «быков» Макс Ферстаппен победит британского гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона даже на посредственном болиде.

«Шарль Леклер хорош в квалификации, но допускает много ошибок в гонках. У Льюиса Хэмилтона по-прежнему есть скорость, но сможет ли он поддерживать её на протяжении всего сезона? У меня есть сомнения на этот счёт. Даже если у него будет хорошая машина в «Феррари», а мы построим посредственный болид для Макса, я бы поставил свои деньги на [победу] Макса», — приводит слова Марко портал GPblog.