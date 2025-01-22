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Хельмут Марко уверен, что Ферстаппен победит Хэмилтона даже на посредственном болиде

Хельмут Марко уверен, что Ферстаппен победит Хэмилтона даже на посредственном болиде
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Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что нидерландский пилот «быков» Макс Ферстаппен победит британского гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона даже на посредственном болиде.

«Шарль Леклер хорош в квалификации, но допускает много ошибок в гонках. У Льюиса Хэмилтона по-прежнему есть скорость, но сможет ли он поддерживать её на протяжении всего сезона? У меня есть сомнения на этот счёт. Даже если у него будет хорошая машина в «Феррари», а мы построим посредственный болид для Макса, я бы поставил свои деньги на [победу] Макса», — приводит слова Марко портал GPblog.

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