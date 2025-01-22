Никита Мазепин: переход Хэмилтона больше связан с национальными интересами «Феррари»

Российский гонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в Формуле-1, поделился мнением о переходе британского пилота Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду «Феррари».

— В «Формуле-1» состоялся громкий переход: Льюис Хэмилтон ушёл из «Мерседеса» в «Феррари». Как вам такой шаг семикратного чемпиона мира, сможет ли он выиграть восьмой титул в составе «Скудерии»?

— На таком высочайшем уровне, на котором находится Льюис, нужно искать новые вызовы, чтобы не терять любовь и интерес к этому спорту. Хэмилтон смог достичь всего с «Мерседесом», а теперь переходит в «Феррари» — это круто! А если после этого зацепит ещё несколько лет в «Ред Булл», то это будет фантастическим событием. Наверное, после такого и правда можно будет уходить на пенсию (смеётся).

Мне кажется, что у Льюиса нет цели завтра же начать выигрывать этапы Гран-при, потому что все понимают: что бы ни случилось в «Формуле-1», «Феррари» всегда будет в районе пятёрки, то есть недалеко от подиума. Думаю, что переход Хэмилтона больше связан не со спортивной составляющей, а с национальными интересами — в итальянской конюшне теперь выступает британский гонщик и так далее, — приводит слова Мазепина портал «Матч ТВ».