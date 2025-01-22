Мазепин — об участии в «Дакаре»: ездить за свой бюджет у меня нет никакого интереса

Российский экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин рассказал о намерении принять участие в ралли-марафоне «Дакар».

«В этом году за «Дакаром» я следил. Собираюсь, если честно, его проехать. Главный вопрос, на который нужно ответить, — это в каком классе, с какой командой и какой бюджет под это, потому что ехать гонки за свой бюджет у меня нет никакого интереса. Бесплатно тоже не очень хочется, потому что есть возможность это делать иначе. Для меня это профессиональная деятельность. С точки зрения спортивного интереса любой спортсмен, который финиширует «Дакар» в топ-10 или в топ-15 в своём классе, — это спортсмен с огромной силой духа и силой воли, поэтому мне очень хочется войти в их число.

У меня был опыт выступления на российском «Дакаре», на «Шёлковом пути» — достаточно успешный, мы победили в 2022 году. Поэтому я понимаю, что это, и понимаю, о чём я говорю. Мне нужно было определённое время после «Шёлкового пути» прийти в себя и опять захотеть это делать.

Я честно признаю, что, когда я ехал на «Шёлковый путь» в первый раз, я не понимал от слова «совсем», что меня ждёт. Поэтому я был сначала чуть-чуть шокирован от такой длинной дистанции. Это не 24 часа даже, это не один день — это много дней подряд. Сейчас интерес к этому опять вернулся, и нужно подождать правильного времени с правильным предложением», — приводит слова Мазепина Autosport.

Напомним, недавно 25-летний Мазепин принимал участие в гонке «24 часа Дубая» 24H Series, но до финиша добраться не сумел. Вместе с Никитой в состав экипажа входили Евгений Киреев, Роман Русинов и Харрисон Ньюи, сын легендарного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Ранее стало известно, что Мазепин и Роман Русинов примут участие в гонке под Можайском в конце января.