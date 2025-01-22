Бывший многолетний тестер «Макларена» стал тест-пилотом «Уильямса»

Британский коллектив «Уильямс» подписал контракт с гонщиком Оливером Тёрви. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Тёрви займёт пост тест-пилота «Уильямса». Оливер также будет участвовать в продвижении программ развития команды и в совершенствовании работы симуляторов гоночного коллектива. Отметим, что последние 15 лет Оливер работал пилотом-испытателем и разработчиком в «Макларене».

«Для меня большая честь получить возможность присоединиться к такой успешной команде. Также большая честь работать вместе с Алексом и Карлосом, которых я считаю двумя лучшими гонщиками в Формуле-1. С нетерпением жду возможности использовать свой опыт как пилота, так и инженера, чтобы тесно сотрудничать с командой для повышения производительности болида в симуляторе и поддержки гоночной команды», — приводит слова Тёрви пресс-служба «Уильямса».