Мазепин — о грузовиках: боюсь, что моя карьера может закончиться лет на 15 раньше

Российский экс-пилот Формулы 1 Никита Мазепин, ранее заявивший о намерении принять участие в ралли-марафоне «Дакар», сравнил класс внедорожников с классом грузовиков.

«Внедорожники, класс Т1 — это очень интересный класс. Это такая, на мой взгляд, Формула 1 на бездорожье. И мы в этом году увидели, скажем так, красивую историю бизнесмена саудовского происхождения, который выиграл абсолютный зачёт именно в этом классе, не являясь профессиональным спортсменом. Поэтому есть такая история, которую можно было бы повторить.

Что касается грузовиков, то таких возможностей достаточно много. Я очень хорошо дружу с гендиректором «Урала» Павлом Яковлевым. Был недавно у них в гостях зимой, общался с гоночной командой. Также очень хорошо знаю команду «КАМАЗ-мастер» и получал от них приглашение. Но здесь такой момент, что выступление в грузовиках – неприятная штука для спины. У меня спина достаточно слабая, и я боюсь, что моя спортивная карьера может закончиться лет на 15 раньше», — приводит слова Мазепина Autosport.

Напомним, недавно 25-летний Мазепин принимал участие в гонке «24 часа Дубая» 24H Series, но до финиша добраться не сумел. Вместе с Никитой в состав экипажа входили Евгений Киреев, Роман Русинов и Харрисон Ньюи, сын легендарного конструктора Формулы-1 Эдриана Ньюи.

Ранее стало известно, что Мазепин и Роман Русинов примут участие в гонке под Можайском в конце января.