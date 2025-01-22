Марко: Ферстаппен в 2026 году также будет пилотом «Ред Булл» и уже 5-кратным чемпионом Ф-1

Советник австрийского коллектива «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко полностью уверен в том, что нидерландский пилот «быков» Макс Ферстаппен вновь станет чемпионом Ф-1 по итогам предстоящего сезона.

«Есть ли в соглашении Ферстаппена с «Ред Булл» пункт о его досрочном уходе? Не буду комментировать содержание контракта Макса, но в любом случае мы уверены, что сможем предоставить ему хороший болид. Наши инженеры добились прогресса, у нас оптимистичный настрой на предстоящий сезон.

Что насчёт интереса «Мерседеса» к подписанию Макса? Это нормально, но у него есть контракт с «Ред Булл», который действует до 2028 года. Уверен, что он останется с нами. Тем более я просто знаю, насколько Ферстаппен благодарен и лоялен нашей команде. Именно поэтому Макс также будет пилотом «Ред Булл» в 2026 году, и уже в качестве пятикратного чемпиона Ф-1», — приводит слова Марко портал GPblog.