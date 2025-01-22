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Леклер — о Хэмилтоне в болиде «Феррари»: особенный момент для него и для команды

Леклер — о Хэмилтоне в болиде «Феррари»: особенный момент для него и для команды
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о своём возвращении к тренировочным заездам на базе в Маранелло в преддверии сезона-2025 в компании звёздного новобранца итальянской команды, семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона.

«Первый день в машине — это всегда прекрасное чувство после отпусков. Приятно вернуться на трассу и видеть, что так много болельщиков пришли посмотреть на нас. Ощущение всего этого ажиотажа вокруг команды очень мотивирует. Это был хороший день, хотя, когда я ехал, шёл небольшой дождь.

Конечно, было приятно увидеть, как Льюис проезжает свои первые круги за рулём «Феррари», что стало особенным моментом для команды и для него самого. Теперь я с нетерпением жду возможности снова сесть за руль на следующей неделе и начать усердно работать над предстоящим сезоном», — приводит слова монегаска GPblog.

Напомним, 40-летний Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс.

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