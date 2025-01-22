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Уиндзор ответил, в каком случае Хэмилтон станет таким же быстрым, как и Макс Ферстаппен

Уиндзор ответил, в каком случае Хэмилтон станет таким же быстрым, как и Макс Ферстаппен
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Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор ответил, при каком условии пилот итальянской команды «Феррари» британец Льюис Хэмилтон станет таким же быстрым, как гонщик австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен.

«Я бы, наверное, сказал, что Макс быстрее Льюиса. Тем не менее если у Хэмилтона будет хороший болид, то он сравняется с Ферстаппеном. Думаю, это всегда надо учитывать в рассуждениях», — приводит слова Уиндзора портал GPblog.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Напарником британского гонщика в «Феррари» стал монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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