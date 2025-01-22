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Вассёр прокомментировал первые заезды «Феррари» в 2025 году с участием Хэмилтона

Вассёр прокомментировал первые заезды «Феррари» в 2025 году с участием Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги первых тестов команды в 2025 году на базе в Маранелло с участием звёздного новобранца итальянской конюшни Льюиса Хэмилтона.

«Как и каждый год, первый выход на трассу немного похож на первый день в школе, и это довольно эмоциональное чувство, особенно сегодня, поскольку это был первый день Льюиса в составе команды. Приветствие нового гонщика всегда важный момент. Возможно, сегодняшний день был менее особенным для Шарля (Леклера. — Прим. «Чемпионата»), но было приятно видеть его в форме, расслабленным и готовым снова гоняться.

Что касается технической стороны, Шарль и Льюис проехали круги не в самую лучшую погоду, но они вернулись в колею и погрузились в атмосферу трассы за месяц перед первыми полноценными тестами в Бахрейне. Это также был разогрев для команды в паддоке. Это была единственная цель сегодняшнего дня», — приводит слова Вассёра GPblog.

Напомним, 40-летний Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанский гонщик Карлос Сайнс.

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