Хорнер ответил, когда в сезоне-2024 начал сомневаться в том, что Ферстаппен завоюет титул

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер согласился с мнением своего пилота Макса Ферстаппена о том, что 70% сезона-2024 в австрийской команде был не самый быстрый болид. Также Хорнер ответил, когда в минувшем сезоне начал сомневаться в том, что нидерландский гонщик завоюет титул чемпиона Ф-1.

«Да, я бы согласился со словами Макса. Поворотный момент произошёл на Гран-при Майами. Управлять машиной было весьма сложно, но Ферстаппену удалось адаптироваться и выжимать из неё максимум. В последних гонках сезона мы улучшили свои показатели. Однако, конечно, во время гонки в Монце появилось ощущение, будто титул может ускользнуть от нас.

Макс, безусловно, продемонстрировал в минувшем сезоне Ф-1, что является выдающимся гонщиком. Он вдохновлял своей работой остальных членов нашей команды и был лучше других пилотов на стартовой решётке», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.