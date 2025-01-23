Роберт Шварцман хотел бы взять реванш в IndyCar у Оскара Пиастри за поражение в Ф-2

25-летний российско-израильский гонщик команды «Према», которая выступает в серии IndyCar, Роберт Шварцман заявил о желании провести реванш с пилотом «Макларена» австралийцем Оскаром Пиастри.

«Как-то у меня был разговор с Оскаром. И речь шла о том, чтобы провести с ним реванш и мы снова были напарниками в течение сезона. Мне бы очень понравился этот вызов — бороться с Оскаром до последней секунды. И да, он посмеялся. Оскар ответил, что ему эта идея также понравилась. Но он выступает в Ф-1, так что не знаю, когда это может произойти. Может быть, однажды Оскар скажет: «Знаешь что? Я перехожу в IndyCar». В общем, буду ждать его», — приводит слова Шварцмана портал The Sports Rush.

Напомним, Шварцман и Пиастри в сезоне-2021 в Формуле-2 были напарниками и выступали в составе «Премы». Тогда австралийский гонщик стал чемпионом, а Роберт занял второе место.