Хэмилтон опубликовал пост на итальянском языке после пилотирования болида «Феррари»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков команды и руководство «Скудерии» за тёплый приём, который они оказали ему.

«Спасибо семье тифози и всем сотрудникам «Феррари» за тёплый приём», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях, продублировав текст на итальянском языке.

Напомним, вчера, 22 января, британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»: