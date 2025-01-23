Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон опубликовал пост на итальянском языке после пилотирования болида «Феррари»

Хэмилтон опубликовал пост на итальянском языке после пилотирования болида «Феррари»
Комментарии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поблагодарил болельщиков команды и руководство «Скудерии» за тёплый приём, который они оказали ему.

«Спасибо семье тифози и всем сотрудникам «Феррари» за тёплый приём», — написал Хэмилтон на своей странице в социальных сетях, продублировав текст на итальянском языке.

Напомним, вчера, 22 января, британский гонщик принял участие в тренировке «Скудерии» на трассе во Фьорано. Льюис перешёл в «Феррари» из немецкой команды «Мерседес» по окончании прошлого сезона Формулы-1. «Скудерию», напротив, покинул испанский пилот Карлос Сайнс.

Материалы по теме
Вассёр прокомментировал первые заезды «Феррари» в 2025 году с участием Хэмилтона
Триумф фигуристов и аншлаги на трибунах. Итоги 11 января на Российско-китайских играх

Первый круг Льюиса Хэмилтона за рулём «Феррари»:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android