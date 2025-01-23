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Бойцовский промоушен UFC обратился к Хэмилтону после его пилотирования болида «Феррари»

Бойцовский промоушен UFC обратился к Хэмилтону после его пилотирования болида «Феррари»
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Пресс-служба бойцовского промоушена UFC поздравила семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона с переходом в итальянскую команду «Феррари».

«Поздравляем», — говорится в сообщении UFC, размещённом под одним из постов Хэмилтона о «Феррари» в социальных сетях.

Напомним, до перехода в «Феррари» Хэмилтон выступал за немецкую команду «Мерседес». Ранее сообщалось, что фото Льюиса в классическом чёрном костюме на фоне красной «Феррари» F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари, – побило рекорд по лайкам среди публикаций о Формуле-1.

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