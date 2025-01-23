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Джордж Расселл показал, как отдыхал на Карибах

Джордж Расселл показал, как отдыхал на Карибах
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Британец показал, как отдыхал в Джорджтауне (столица Каймановых островов), расположенном в Карибском море.

«Джордж в Джорджтауне. Как всегда, невероятно», — подписал фото Расселл.

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

Фото: Из личного архива Джорджа Расселла

В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков. Его тогдашний товарищ по команде Льюис Хэмилтон был седьмым (223 балла). Чемпионом стал нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий австрийскую команду «Ред Булл».

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