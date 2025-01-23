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Гонщики Ф-1 получат дисквалификацию и лишение очков за три случая плохого поведения

Гонщики Ф-1 получат дисквалификацию и лишение очков за три случая плохого поведения
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Международная автомобильная федерация (ФИА) обновила штрафные меры, которые будут применяться к участникам соревнований различных серий, в том числе Формулы-1. В новом документе перечислены пять конкретных пунктов, которые устанавливают штрафы за нарушения.

Так, причинение морального вреда или ущерба ФИА или её должностным лицам повлечёт нарушение подраздела f). Это выльется в штраф за первое нарушение в размере € 10 тыс. При этом уточняется, что штрафы зависят от уровня соревнований: для Формулы-1 они умножается в четыре раза. Таким образом, пилот Формулы-1 за «причинение морального вреда или ущерба ФИА или её должностным лицам» будет наказан на € 40 тыс. за первое нарушение, на— € 80 тыс. за второе нарушение – кроме того, возможна дисквалификация на один месяц), — на € 120 тыс. за третье нарушение вкупе с возможной дисквалификацией на месяц и лишение неопределённого числа очков).

Также уточняется, что наказания теперь будут применяться за «любое публичное подстрекательство к ненависти», использования оскорбительной или грубой лексики, а также к любому неправомерному поведению».

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