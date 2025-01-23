Никита Мазепин: если в ближайшие семь лет в Формуле-1 появится россиянин, это буду я

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин ответил на вопрос о возможном появлении россиян в «Королевских гонках». Мазепин признался, что вернуться в Формулу-1 мог бы он сам, так как находится в хорошей физической форме.

«Ну, смотрите, мне сейчас 25. Мне кажется, если в ближайшие семь лет в Формуле-1 появится россиянин, то это буду я. Потому что если мне кто-то позвонит и скажет, что через четыре месяца я должен сесть за руль, здесь никакой проблемы не будет. И я точно до 32 как минимум буду находиться в идеальной спортивной форме. Сейчас я готов лучше, чем когда дебютировал в Формуле-1. А отсутствие релевантного опыта в прототипах — это очень быстро поправимо. Поэтому я надеюсь, что если вы увидите россиянина в ближайшее время, то это будет человек с моим именем и фамилией», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

В Формуле-1 Мазепин выступал за «Хаас». Американская команда расторгла с ним контракт 5 марта 2022 года.

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