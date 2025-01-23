Эдриан Ньюи призвал «Астон Мартин» уволить Лэнса Стролла — The Judge 13

Известный конструктор Эдриан Ньюи, являющийся также акционером «Астон Мартин», призвал к переменам в британской команде. Как информирует The Judge 13, Ньюи выразил недовольство выступлением Лэнса Стролла и призвал гоночный коллектив пересмотреть состав пилотов.

Сообщается, что за закрытыми дверями Эдриан выразил обеспокоенность по поводу способности Стролла вывести команду на новый уровень. Беспокойство конструктора вызвано прежде всего явным разрывом в скорости между Строллом и его товарищем по команде, двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо. В сезоне 2024 года Стролл набрал 24 очка, в то время как именитый испанец – 70 очков. В то время как Алонсо набирал очки в 14 гонках, Строллу удалось добиться этого всего лишь в шести.

«Астон Мартин» объявил о заключении контракта с Ньюи 10 сентября 2024 года. Специалист приступит к выполнению рабочих обязанностей в марте 2025 года.

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