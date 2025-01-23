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Льюис Хэмилтон набил тату на шее. Делавший её мастер объяснил значение

Льюис Хэмилтон набил тату на шее. Делавший её мастер объяснил значение
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Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон сделал новую татуировку. Снимком на своей странице в социальных сетях поделился мастер, который набил тату гонщику.

«Твоя новая глава, брат, и я так взволнован. Для его Мамы – 11:11», — написал мастер.

Фото: mr.k_tattoo

Фото: mr.k_tattoo

40-летний новичок «Феррари» набил на шее надпись 11:11. 11 ноября (11/11) родилась мама Хэмилтона Кармен Ларбалестье.

Напомним, Хэмилтон перешёл в «Феррари» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. Итальянскую команду, напротив, покинул испанец Карлос Сайнс. Напарником британского гонщика в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер.

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