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Мазепин — о новичках Ф-1: четырёх из пяти я уже обгонял, а нахожусь почему-то в Москве

Мазепин — о новичках Ф-1: четырёх из пяти я уже обгонял, а нахожусь почему-то в Москве
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Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин ответил на вопрос по поводу новичков Формулы-1, которые будут выступать в чемпионате в новом сезоне. В следующем сезоне места боевых гонщиков команд получили Лиам Лоусон («Ред Булл»), Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Оливер Берман («Хаас»), Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»), Джек Дуэн («Альпин») и Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»).

«Выделить мне кого-то трудно. Я многих из ребят знал в своей спортивной карьере, потому что со многими выступал, и без зазрения совести могу сказать, что четырёх из пяти я обгонял по таблице чемпионатов. Поэтому здесь такие двоякие чувства, что вроде бы хочется быть там же, где и они, но я почему-то в Москве. А так, я очень рад, что спорт молодеет и в Формуле-1 мы видим пять новых пилотов. Очень классно, что молодые ребята получают шанс двигаться вперёд», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

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