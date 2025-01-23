Никита Мазепин оценил шансы Ферстаппена стать семикратным чемпионом Формулы-1

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин поделился мнением о шансах нидерландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена приблизиться к британцу Льюису Хэмилтону и немцу Михаэлю Шумахеру по числу титулов. В настоящий момент у Ферстаппена четыре чемпионства в Формуле-1. У Хэмилтона и Шумахера – по семь.

«Сможет ли Макс Ферстаппен приблизиться к Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру по числу титулов? Чисто теоретически, да. Но здесь всё зависит от автомобиля, который спортсмен получает в своё распоряжение. Мне кажется, очень важно дождаться первых тестов, где будет понятна расстановка сил. Но понятно, что если Ферстаппен продолжит доминировать, а сегодня к этому есть все предпосылки, то количество титулов, которые он выигрывает, продолжит расти», — приводит слова Мазепина Forbes.ru.

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