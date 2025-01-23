Леклер высказался после первых заездов с участием Хэмилтона за «Феррари»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о возвращении к тренировочным заездам. Вчера, 22 января, монегаск провёл тренировку на базе команды в Маранелло. Также участие в ней принимал звёздный новичок гоночного коллектива Льюис Хэмилтон.
«Снова воплощаю мечту. Так приятно вновь оказаться за рулём и увидеть всех фанатов на трассе. Это был особенный день и для команды, и Льюиса, и я очень рад, что смог присутствовать при этом. Не могу дождаться начала сезона», — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон набил тату на шее с определённым смыслом.
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