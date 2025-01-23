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Фредерик Вассёр оценил перспективы Карлоса Сайнса в «Уильямсе»

Фредерик Вассёр оценил перспективы Карлоса Сайнса в «Уильямсе»
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр отметил вклад испанского гонщика Карлоса Сайнса в развитие команды. Сайнс покинул «Скудерию» по окончании минувшего сезона Формулы-1. В новом сезоне он будет выступать за «Уильямс».

«Карлос всегда выкладывается на 100%, и это было огромным преимуществом для нас. Мы стали лучше с Карлосом, и надеюсь, что Карлос тоже стал лучше вместе с нами. Уверен, он проделает колоссальную работу в «Уильямсе». Мы живём в небольшом мире, здесь не так много команд, не так много гонщиков. Посмотрим, что будет после 2026-го», — сказал Вассёр в эфире DAZN.

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