«Альпин» опубликовала первое фото Колапинто в качестве пилота команды

Резервный пилот команды Формулы-1 «Альпин» аргентинец Франко Колапинто прибыл на базу команды в Энстоуне (Великобритания).

Фото: Alpine F1 Team

Фото: Alpine F1 Team

Франко Колапинто 21 год. Аргентинец заявил о себе в минувшем сезоне, когда заменил в последних девяти гонках американца Логана Сарджента. Колапинто удалось дважды попасть в топ-10, на Гран-при Азербайджана и США.

Сообщается, что «Альпин» выплатило «Уильямс» за переход Колапинто около 10 млн. Также ранее прошел слух, что аргентинец может заменить новичка команды австралийца Джека Дуэна в том случае, если последний будет показывать низкие результаты.

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