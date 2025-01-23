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Часть сотрудников ФИА была против ужесточения штрафов для гонщиков — BBC

Часть сотрудников ФИА была против ужесточения штрафов для гонщиков — BBC
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Часть сотрудников Международной автомобильной федерации (ФИА) была против ужесточения штрафов для гонщиков, которые вступят в силу в нынешнем году, сообщает BBC.

По информации ресурса, поправки были приняты «внезапным электронным голосованием» без консультации с профсоюзом пилотов Ф-1, а также собственной комиссией гонщиков.

Напомним, ранее стало известно, что причинение морального вреда или ущерба ФИА, а также её должностным лицам повлекут за собой финансовое наказание. В случае же неоднократного нарушения возможна дисквалификация, а также лишение очков.

Помимо этого, наказания теперь будут применяться за «любое публичное подстрекательство к ненависти, использование оскорбительной или грубой лексики, а также за любое неправомерное поведение».

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