Часть сотрудников ФИА была против ужесточения штрафов для гонщиков — BBC

Часть сотрудников Международной автомобильной федерации (ФИА) была против ужесточения штрафов для гонщиков, которые вступят в силу в нынешнем году, сообщает BBC.

По информации ресурса, поправки были приняты «внезапным электронным голосованием» без консультации с профсоюзом пилотов Ф-1, а также собственной комиссией гонщиков.

Напомним, ранее стало известно, что причинение морального вреда или ущерба ФИА, а также её должностным лицам повлекут за собой финансовое наказание. В случае же неоднократного нарушения возможна дисквалификация, а также лишение очков.

Помимо этого, наказания теперь будут применяться за «любое публичное подстрекательство к ненависти, использование оскорбительной или грубой лексики, а также за любое неправомерное поведение».