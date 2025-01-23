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Cadillac представил свой самый быстрый автомобиль. Это электрокроссовер

Cadillac представил свой самый быстрый автомобиль. Это электрокроссовер
Cadillac Lyriq-V
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Компания Cadillac представила электрический кроссовер Lyriq-V — самый быстрый автомобиль в своей истории. По данным создателей, до 60 миль в час (97 км/ч) Cadillac Lyriq-V разгоняется за 3,3 секунды, и это рекордный показатель для автомобилей марки.

Cadillac Lyriq-V

Cadillac Lyriq-V

Фото: Cadillac

«V-Series передаёт дух Cadillac, воплощая наше неустанное стремление к инженерному совершенству посредством наших гоночных и серийных автомобилей, — заявил вице-президент Global Cadillac Джон Рот. — Lyriq-V — это шаг в эру электромобилей и новая высота в производительности V-Series».

Cadillac Lyriq-V

Cadillac Lyriq-V

Фото: Cadillac

Кроссовер обладает полным приводом и оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 458,6 кВт (623 л. с.). Также отмечается, что автомобиль при малом количестве энергии заряжается на 80% за 41 минуту и обладает запасом хода в 459 км.

Интерьер Cadillac Lyriq-V

Интерьер Cadillac Lyriq-V

Фото: Cadillac

Стоимость автомобиля — не менее $ 80 тыс.

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