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Никита Мазепин назвал чемпионат мира по автогонкам, в котором хотел бы принять участие

Никита Мазепин назвал чемпионат мира по автогонкам, в котором хотел бы принять участие
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Бывший пилот Формулы-1 россиянин Никита Мазепин назвал чемпионат мира по автогонкам, в котором хотел бы принять участие.

— Вы успешно оспорили в европейских судах введённые против вас персональные санкции. Значит ли это, что следующим шагом может стать возвращение в европейские гоночные серии?
— Перед тем как говорить о таком возможном возвращении в Европу, мне нужно урегулировать вопросы виз и паспорта — я на 92% уверен, что всё должно пройти без проблем. А так, конечно, у меня есть очень большие цели на WEC, в котором я хочу ехать. Но я думаю, что это цель на 2027−2028 год, — приводит слова Мазепина портал Forbes Russia.

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