Уиндзор предположил, почему Макс Ферстаппен не хочет видеть Карлоса Сайнса в «Ред Булл»

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор предположил, почему пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не хочет видеть своим напарником испанского гонщика Карлоса Сайнса.

«Я задавался вопросом о том, почему руководство «Ред Булл» не подписало контракт с Карлосом Сайнсом. Возможно, причина этого решения кроется в том, как Макс и Карлос вместе выступали в «Торо Россо». Кстати говоря, иногда Сайнс на 20% быстрее Ферстаппена в квалификации.

Возможно, они просто не поладили и по какой-то причине поссорились. А может, это была подстава или что-то, о чём Карлос не рассказал Максу. Кто знает, что могло произойти. Как мне кажется, причина того, что Ферстаппен хочет видеть Сайнса в другой команде, заключена в их совместном выступлении за «Торо Россо», — приводит слова Уиндзора портал GPblog.