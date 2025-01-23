Макс Ферстаппен рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры пилота Ф-1

Пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры гонщика в Формуле-1.

«Я всегда говорил себе, что в том случае, если не стану полноценным пилотом, то буду прикладывать все усилия, чтобы оставаться в этом бизнесе, но в роли менеджера или на какой-то другой руководящей должности. Так что думаю, что в какой-то момент я возьму на себя эти обязательства», — приводит слова Ферстаппена портал The Sports Rush.

Напомним, Ферстаппену 27 лет. Нидерландский пилот является четырёхкратным чемпионом Формулы-1. За «Ред Булл» Макс выступает с 2016 года.