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Макс Ферстаппен рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры пилота Ф-1

Макс Ферстаппен рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры пилота Ф-1
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Пилот австрийского коллектива «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен рассказал, чем хотел бы заняться после завершения карьеры гонщика в Формуле-1.

«Я всегда говорил себе, что в том случае, если не стану полноценным пилотом, то буду прикладывать все усилия, чтобы оставаться в этом бизнесе, но в роли менеджера или на какой-то другой руководящей должности. Так что думаю, что в какой-то момент я возьму на себя эти обязательства», — приводит слова Ферстаппена портал The Sports Rush.

Напомним, Ферстаппену 27 лет. Нидерландский пилот является четырёхкратным чемпионом Формулы-1. За «Ред Булл» Макс выступает с 2016 года.

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