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Экс-глава «Кик-Заубера» перешёл в «Макларен» на одну из руководящих должностей

Экс-глава «Кик-Заубера» перешёл в «Макларен» на одну из руководящих должностей
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Бывший глава швейцарской команды «Кик-Заубер» Алессандро Алунни Брави перешёл в британский гоночный коллектив «Макларен» на должность директора по коммерческим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

«На этой новой должности Алессандро будет осуществлять руководство по целому ряду вопросов гоночного бизнеса команды, включая решение юридических проблем, подготовку пилотов, решение коммерческих вопросов, управление контрактами гонщиков и управление правами «Макларена». Кроме того, Алессандро возглавит программу повышения квалификации пилотов «Макларена», — сказано в пресс-релизе команды.

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