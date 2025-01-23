Экс-глава «Кик-Заубера» перешёл в «Макларен» на одну из руководящих должностей

Бывший глава швейцарской команды «Кик-Заубер» Алессандро Алунни Брави перешёл в британский гоночный коллектив «Макларен» на должность директора по коммерческим вопросам. Об этом сообщает пресс-служба «Макларена».

«На этой новой должности Алессандро будет осуществлять руководство по целому ряду вопросов гоночного бизнеса команды, включая решение юридических проблем, подготовку пилотов, решение коммерческих вопросов, управление контрактами гонщиков и управление правами «Макларена». Кроме того, Алессандро возглавит программу повышения квалификации пилотов «Макларена», — сказано в пресс-релизе команды.