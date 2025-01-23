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Фернандо Алонсо: возможно, в сезоне-2026 «Астон Мартин» удастся победить в Ф-1

Фернандо Алонсо: возможно, в сезоне-2026 «Астон Мартин» удастся победить в Ф-1
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43-летний испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо не исключает, что его команда с приходом британского инженера Эдриана Ньюи может рассчитывать на победу в Формуле-1 в сезоне-2026.

«В 2026 году вступят в силу новые правила. А с апреля этого года к нашей команде присоединится Эдриан Ньюи. Поэтому мы должны быть воодушевлены и настраиваться на то, что сезон-2026 будет успешным для «Астон Мартин». Возможно, нам удастся даже победить в Ф-1 и стать чемпионами. Это громкие слова, но ожидания также высоки», — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.

Ранее Алонсо категорично высказался о шансах «Астон Мартин» на титул в следующем сезоне Ф-1.

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