Чемпион «Дакара» Сайнс-старший ответил, хотел бы он стать президентом ФК «Реал» Мадрид

62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший ответил, хотел бы он стать президентом футбольного клуба «Реал» Мадрид.

«Хочу ли я стать президентом «Реала»? Мне хотелось бы, чтобы клуб победил и подарил нам всем счастье. В то время, когда я был кандидатом на этот пост [в 2006 году], это было интересно. Искренне верю, что могу внести свой вклад в развитие «Реала». В тот день, когда мадридскому «Реалу» понадобится моя помощь, если я буду свободен в этот момент, то смогу внести свой вклад», — приводит слова Сайнса-старшего аккаунт Madrid Universal в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Карлос Сайнс-старший является почётным членом клуба с марта 2021 года. Его сын Карлос Сайнс-младший выступает в данный момент за Формуле-1 и также болеет за «Реал» Мадрид.