Гюнтер Штайнер предсказал, кто станет чемпионом Ф-1 в сезоне-2025

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер предсказал, кто станет чемпионом Формулы-1 в сезоне-2025.

«Мой фаворит в борьбе за чемпионский титул, с точки зрения производительности болида, я думаю, это кто-то из пилотов «Макларена». Они были очень хороши в минувшем году. У «Макларена» очень сильный состав пилотов. И Оскар, и Ландо получили большую уверенность в прошлом году, что также положительно влияет на их настрой. Так что эти парни мои фавориты. Но это будет нелёгкая прогулка. Если Оскар или Ландо допустят какие-либо ошибки или будут нерешительны, то закончат так же, как в прошлый сезон. Им нужно быть более уверенными в себе [в плане] того, что они могут сделать», — приводит слова Штайнера портал GPblog.