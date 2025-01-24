Гюнтер Штайнер объяснил, в чём «Ред Булл» уступает «Феррари» и «Макларену»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер объяснил, в каком аспекте «Ред Булл» уступает «Феррари» и «Макларену».

«Лиам Лоусон всё ещё является новичком в гонках, несмотря на то что уже пилотировал болид несколько раз в прошлом сезоне и в 2023 году. Этот парень по-прежнему новичок в Ф-1. Но у «Ред Булл» есть Макс Ферстаппен, который, очевидно, является самым большим талантом в Формуле-1 прямо сейчас. Он им помогает [побеждать].

Однако второй пилот «Ред Булл» не сравнится со вторым пилотом «Феррари» или «Макларена». Так что в этом плане они слабее. Тем не менее «Ред Булл» и, вероятно, «Мерседес» всегда будут хороши в Ф-1. Эти команды всегда будут претендовать на места на подиуме. Хотя, возможно, не станут теми, кто победят в чемпионате», — приводит слова Штайнера портал GPblog.