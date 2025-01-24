Херберт предположил, кто из пары Расселл — Антонелли в «Мерседесе» окажется выше

Бывший гонщик Формулы-1 британец Джонни Херберт высказал мнение, что его соотечественник Джордж Расселл способен привести «Мерседес» к победе в чемпионате после ухода Льюиса Хэмилтона в «Феррари». В новом сезоне Формулы-1 напарником Расселла будет Андреа Кими Антонелли.

«У Мерседеса и Тото Вольфа есть Джордж Расселл, и у них есть Кими Антонелли. Думаю, будет интересно последить, кто из них выйдет на первое место. Я бы предположил, что это будет Джордж. У Джорджа есть всё необходимое, чтобы привести команду к победе и выиграть чемпионат», – приводит слова Херберта Crash.net со ссылкой на Casinoutanspelpaus.io.

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