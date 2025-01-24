Оливер Оукс: уверен, что Дуэн проявит себя в этом сезоне

Руководитель команды Формулы-1 «Альпин» Оливер Оукс уверен, что новый пилот команды Джек Дуэн заслуженно займёт место среди гонщиков Формулы-1, и опроверг слухи о том, что на Джека оказывается давление внутри команды.

«Очень много слухов в интернете распускают интернет-воины по поводу давления, которое оказывается на Джека, но я считаю, что он получит возможность заявить о себе и обязательно ей воспользуется и проявит себя в этом сезоне. Не в наших интересах оказывать на него давление, потому что многое зависит именно от гонщика, который будет показывать результаты», — приводит слова Оукса Аutosport.

Напомним, новый сезон должен стартовать 16 марта в Мельбурне, а завершиться 7 декабря в Абу-Даби.