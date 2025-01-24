Джонни Херберт оценил шансы «Мерседеса» побороться за чемпионство в новом сезоне Ф-1

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт поделился мнением относительно шансов немецкой команды «Мерседес» побороться за чемпионство в следующем сезоне «Королевских гонок».

«Может ли «Мерседес» победить в этом году? Пожалуй, это лучшая возможность, если принять во внимание, насколько плотной будет борьба в чемпионате. Что касается 2026 года, то там всё будет совершенно по-другому. Никто на самом деле не знает, что произойдёт в том году. Но это именно тот год, когда какая-то команда должна взять быка за рога и идти вперёд. «Мерседес» способен на это», – приводит слова Херберта Crash.net со ссылкой на Casinoutanspelpaus.io.

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