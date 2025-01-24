Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джонни Херберт оценил шансы «Мерседеса» побороться за чемпионство в новом сезоне Ф-1

Джонни Херберт оценил шансы «Мерседеса» побороться за чемпионство в новом сезоне Ф-1
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 британец Джонни Херберт поделился мнением относительно шансов немецкой команды «Мерседес» побороться за чемпионство в следующем сезоне «Королевских гонок».

«Может ли «Мерседес» победить в этом году? Пожалуй, это лучшая возможность, если принять во внимание, насколько плотной будет борьба в чемпионате. Что касается 2026 года, то там всё будет совершенно по-другому. Никто на самом деле не знает, что произойдёт в том году. Но это именно тот год, когда какая-то команда должна взять быка за рога и идти вперёд. «Мерседес» способен на это», – приводит слова Херберта Crash.net со ссылкой на Casinoutanspelpaus.io.

Материалы по теме
Херберт предположил, кто из пары Расселл — Антонелли в «Мерседесе» окажется выше

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android