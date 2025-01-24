Брандл назвал условие, при котором Хэмилтон станет чемпионом Формулы-1 в составе «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне комментатор и эксперт Мартин Брандл выразил уверенность, что семикратный чемпион «Королевских гонок» Льюис Хэмилтон способен выиграть очередной титул после перехода в «Феррари» при условии, что в его распоряжении будет подходящая машина.

«Перед ним стоят серьёзные вызовы. Его напарник по команде Шарль Леклер проработал в команде семь лет и точно в курсе всех нюансов. Льюису придётся столкнуться с этими вызовами, а также с тем фактом, что Леклер невероятно быстр. Но я не сомневаюсь, что если у «Феррари» будет машина, на которой можно выигрывать гонки или чемпионат, то Льюис сможет выигрывать гонки и даже чемпионат», – приводит слова Брандла Sky Sports.

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