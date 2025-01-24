«Хаас» добился важного финансового показателя впервые в своей истории

Финансовое положение дел команды «Хаас» заметно улучшилось после того как она заняла седьмое место в Кубке конструкторов в сезоне 2024 года. Теперь есть возможность обходиться бюджетом команды без сторонних вливаний от основателя и владельца команды Джина Хааса. Об этом сообщил руководитель «Хааса» Аяо Комацу.

«Впервые за десять лет Джину не потребуется вкладывать собственные средства в развитие команды. В этом году мы впервые укладываемся в допустимый финансовый лимит бюджета. Теперь мы стремимся удержать этот баланс. Отлично, что нам удалось добраться до этого момента, но нам по-прежнему ещё стоит изменить наше мышление. Перед тем как потратить деньги, мы должны убедиться, что мы остаёмся в рамках лимита. Но теперь мы наконец-то стали прибыльной командой, и Джину не придётся больше вкладывать свои средства», — приводит слова Комацу Racer.